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雷莊𠒇回港睇夜景 齙牙拜拜！
雷莊𠒇遊飛鵝山時笑得燦爛，獲讚靚咗。
前港姐冠軍雷莊𠒇離港回加拿大發展多年，近日她罕有返港，送親人最後一程，又分享與該親人的相處點滴。而她難得回港，亦趁機四周遊覽，她晒出在飛鵝山看夜景的照片，並以英文留言表示：「回家，令我展現最燦爛的笑容」。相中見她露齒笑，不過就未似昔日般齙牙，獲網民大讚愈來愈靚。
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