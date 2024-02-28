雷莊𠒇回港睇夜景 齙牙拜拜！

前港姐冠軍雷莊𠒇離港回加拿大發展多年，近日她罕有返港，送親人最後一程，又分享與該親人的相處點滴。而她難得回港，亦趁機四周遊覽，她晒出在飛鵝山看夜景的照片，並以英文留言表示：「回家，令我展現最燦爛的笑容」。相中見她露齒笑，不過就未似昔日般齙牙，獲網民大讚愈來愈靚。