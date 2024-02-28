娛樂

張曦雯婚紗上陣做喊包

張曦雯在開劇前為投入角色做足準備。 張曦雯在開劇前為投入角色做足準備。
張曦雯在開劇前為投入角色做足準備。
無綫花旦張曦雯（Kelly）在前晚首播的《再見．枕邊人》中以婚紗及水着上陣，把其美好身段表露無遺，除了造型吸引，她甫出場即大晒喊功，她坦言該劇是其從演以來喊得最多的劇集，甚有挑戰。Kelly又透露為投入演出，開劇前會為角色寫下大量背景資料，又會為角色度身訂造「專屬歌單」，前事準備工夫不少。
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