獨家訪問：兩劇連住播 盼觀眾忍耐 羅天宇激凸跑沙灘 沉重到斷片

藝人羅天宇經過一年無劇出後，一出就梅開二度，在劇集《再見．枕邊人》和《婚後事》中皆有演出。在《婚》劇中他既激咀胡美貽，又在沙灘裸跑，拍完更斷片失憶。他又自爆成長於單親家庭，自小與母親相依為命，但仍渴望結婚生小孩。

在兩套熱播無綫劇《再見．枕邊人》及《婚後事》中，可以看到不一樣的羅天宇，在《再》劇裏他飾演粗魯流氓律師，與麥秋成肉帛相見焗桑拿，他表示演粗魯很難，要導演為他特訓，在開機前要求他大聲講粗口壯膽，但他因不習慣，講粗口亦像讀對白。

在《婚》劇中他則演活麻甩編劇，行事衝動直率。天宇指連續兩小時在電視上看到自己，心情相當複雜，笑指希望觀眾能多忍耐。《婚》劇的焦點放在羅子溢與黎諾懿兩條激烈主線上，但其實天宇的戲份亦甚具挑戰，開工第一日就要跟胡美貽激咀：「同胡美貽拍咀戲好尷尬，因為同佢無咁熟，一見面就錫，所以拍咗5、6個Take，同王敏奕都有錫戲，但因為同佢拍過4套戲，大家都冇尷尬。」提到拍攝沙灘祼跑戲時，他指因心情沉重而事後失憶：「要着住貼身肉色打底褲喺沙灘跑，（激凸？）要打格仔，因為出唔到街，好大心理陰影，拍完個腦Delete咗唔記得。」

父母離異 冇見過爸爸 天宇更激罕談及生父，原來他4個月大時父母就離異，對父親沒有記憶，只看過他的照片，相中人外表斯文像專業人士。問到可想見爸爸一面？他表示：「有好奇，曾經諗過搵佢，問過阿姨佢喺澳洲，可能將來有機會見面嘅，（無問過媽媽？）我感覺到媽媽唔特別想講就無再問。」但出身自單親家庭也沒有影響他對婚姻的看法，天宇也希望結婚生小孩，將來與媽媽同住，組織三代同堂。過往傳過不少緋聞的他，澄清當中不少是謠言，他認真表示：「我要搵另一半，想結婚生小朋友，希望快啲遇到。好多緋聞唔係真，依家會盡量避免合照。」