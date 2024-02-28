中娛星動：專輯出事 禍不單行 鹿晗符合爆料線索 被影射不檢點?

內地男星鹿晗近日當黑，頻頻惹禍，昨日預售專輯出現設計生產問題，要出道歉公告，前日又被內地狗仔隊爆料指某二字頂流男星生活不檢點，此男星有知名女友，屬偶像級，既演戲又是歌手，矛頭直指鹿晗。

鹿晗的2023演唱會實體專輯昨日正式公開預售，雖然反應熱烈，但出現小插曲，其工作室發公告向歌迷道歉，指因設計生產出現問題，需替換產品外包裝，更開出7天無理由退換貨服務，以表歉意。

前日又有內地狗仔隊爆料，指某有女友的頂流男星私生活不檢點，又很早之前已聽聞過他的事情，但沒有證據，現時找到新材料，齊全又精彩，足夠上熱搜3日，該男星必定形象全毀。此貼文一出，即時上了熱搜，不少網民留言追問是哪方面的頂流？是歌手、演員還是偶像，狗仔隊指這名頂流男星是偶像級，既演戲又是歌手，更指他已有女友，還曾被誇有擔當，社交網粉絲人數過5千萬，絕對是頂流。

黃子韜靠冇擔當甩難 之後有其他博主轉發貼文，指該男星名字有「兩個字」，女友亦是知名人士，雖然該男星向來有口碑，但這次真的要「翻車」。網民矛頭直指內地頂流男星、關曉彤的男友鹿晗，更隨即登上熱搜。而關曉彤不久前才晒出剪了短髮的相片，不少粉絲懷疑她是不是跟鹿晗分手，但前幾天二人才被內地傳媒拍得一起與友人聚會，故關係應該沒有改變。

而鹿晗方面對此一直沒有任何回應，反而另一男星黃子韜的名字亦登上熱搜，因為有網民幫他闢謠時留言：「絕對不是黃子韜，因為他沒有擔當。」原因是之前他多次被拍得與女藝人徐藝洋同行，但就絕口不承認拍拖。