娛樂

郭珮文包到上頸 輕易凸圍

郭珮文經常於社交平台分享美照。 郭珮文經常於社交平台分享美照。
郭珮文經常於社交平台分享美照。
「大騎樓港姐」郭珮文憑驕人身材一夜爆紅，備受無綫力捧，火速有劇拍，並加入人氣處境劇《愛．回家之開心速遞》。不過日前她突然「封胸」，於社交網上載新相所見，她穿上樽領貼身衫包到上頸，但依然難掩胸前巨物，衣服的貼身剪裁令雙峰更突出，完全不露肉但同樣吸睛，認真高招。
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