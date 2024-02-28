娛圈單打：中年聲音收得 背後故事動人

經過漫長賽事後，TVB節目《中年好聲音2》十強終於誕生，由於賽程刺激，帶挈跨平台直播收視一直高企，究其原因，除咗係鬥台風鬥唱功外，每位參賽者背後故事都非常引人入勝。

好似今場淘汰賽，最尾有3位參賽者同分，需要有勞評審手起刀落作出痛苦決定，而不幸被叮走嘅包括陳燕娜同鄭梓浩。

外形亮麗嘅陳燕娜現職營業副總監，有位高大威猛嘅外籍丈夫，好難想像佢自小一家四口居住百呎木屋，直至中四至搬走，如今憑住努力改變命運，相當正能量。至於鄭梓浩，早於90年代初已出道做歌手，當年曾遭爸爸極力反對，好在得到媽媽拍心口幫忙簽約，以為可以喺樂壇大展拳腳，點知因敵不過翻版潮要退出樂壇，及後遠走他方，仲要放下身段去菜檔打工，所經歷嘅辛酸不足為外人道。

仲有來自內地嘅尹新杰，雖然喺24強止步，不過佢喺節目中搵到另一半、108強嘅參賽者之一李寶雯，可喜可賀。

當然不能不提今輪嘅MVP古淖文，十幾年前喺亞視《亞洲星光大道》中奪得第5名，加入亞視，正如好多前亞視中人話齋，「前世做錯事，今世做亞視」，古淖文嘅星光大道無例外地都暗淡無光。正所謂「機會是留給有準備的人」，妖味十足嘅古淖文終於憑住《不如不見/Desperado》獲得93分最高分，連出名高要求嘅伍仲衡都畀17分，仲話等於其他評判嘅19分；而一直對古淖文「心心眼」嘅陳慧嫻，亦搖身一變成為小粉絲，大讚受感動，話好「冧冧豬」喎。

《中年好聲音2》正式進入10強，相信賽事更白熱化，星期日晚真係要擔定櫈仔留家「夜繽紛」。