獨家探班：久別再合作 王浩信派驚喜 楊茜堯𥄫實老公激情戲

視帝王浩信與視后楊茜堯前晚拍新劇外景時分外認真，浩信指二人多年後再合作，望再有驚喜。而茜堯坦言湊小朋友比開工更攰，提到老公羅子溢於新劇有激情戲，她表示一定會捧場。

楊茜堯與王浩信前晚於九龍城為無綫新劇《黑色月光》拍攝外景，現場所見，二人表情嚴肅，浩信為投入角色不時沉默，相當認真。已有兩年沒拍劇的茜堯之前要返內地開工，她受訪時表示沒大問題，更笑言湊小朋友反而更攰，體力、心力24小時On Call。問到於內地拍攝時是否很掛住一對子女時，她說：「都會㗎！所以一有空檔會返香港食飯，阿囡都有叫我唔好返工咁耐，佢話返一分鐘好喇！」她又大讚那段時間由老公羅子溢幫忙湊小朋友，相當盡責：「因為佢都係一個大細路，畀100分佢啦。」

為「復仇」陷多角關係 另外，談到老公的新劇《婚後事》前日首播，劇中與陳自瑤不乏激情演出，茜堯聞言笑說：「好激咩？呢啲嘢慣晒啦！哈哈！」她笑言不會避睇，揚言一定會捧場，即使要開工都會睇重播，至於會否限定尺度給老公？她說：「使乜我Set呀？咁大個人自己識做，同埋香港嘅電視尺度去得邊！即管嚟呀！」

而浩信受訪時坦言拍攝期間心情糾結，因為內外心態不一，演出時要很多層次變化，故要很投入才能演得好。他說：「我嘅角色係好愛茜堯，最後埋薇薇（林夏薇）身都係為咗復仇。同茜堯咁耐之後再合作，希望畀到觀眾驚喜，所以依家唔使埋位時都會獨處，諗吓點樣做好啲。」