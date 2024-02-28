復合10周年甜度新高 霆鋒Man爆打情罵俏 王菲當眾撒嬌

樂壇天后王菲與復合10周年的謝霆鋒再度在機場放閃，雖然今次未再「世紀一拖」，但54歲的她當眾拍打男友詐嬌，兩人秋波互送，甜度依然登頂！據知，她此行是陪沉迷單板滑雪的霆鋒到日本北海道二世古度假，雖然男友日日早出晚歸，但有情人共度中、西情人節，王菲亦樂於做定情歌中的「玉蝴蝶」。

今年是「鋒菲」復合第10年，去年7月曾無厘頭爆「分訊」，激到霆鋒爆Seed說：「別拿我們來搞！」相隔7個月，兩人再度上演恩愛騷，前晚雙雙搭夜機由日本返回北京。同樣以帽及口罩遮面的「鋒菲」打扮低調，但星味太濃，甫現身機場即被認出，兩人未有十指緊扣，僅並肩而行，其後登上接送的電動車，與其他旅客一同駛往出境大堂。

Fans追車索簽名 難得巨星級情侶近在咫尺，即時惹來一陣哄動，但「鋒菲」未有避開眾人目光，如一般情侶般排排坐，不時相視而笑密密斟，沉醉於二人之境。有進取Fans追上前索簽名，王菲接過筆極速一簽便遞回給他，非常親切；期間又八卦Fans的相機，瞪大眼睛問：「寶麗來？」霆鋒Man爆說：「拍立得！」唔認輸的她即由天后變港女，大發嬌嗔懲罰男友，一手拍落霆鋒手臂，笑住重複說「寶麗來」，硬用武力要男友屈服，面對女友「打者愛也」的舉動，霆鋒露出溺愛眼神。其後有Fans對王菲說「姐姐再見」，54歲的她一臉驚訝，擰轉頭跟霆鋒說：「她叫我姐姐！」

其實王菲被呼「姐姐」亦絕對擔當得起，因她當晚狀態大勇，皮膚白到發光，勝過打「童顏針」。年過半百仍能回春，相信與愛情滋潤有關，皆因霆鋒每完成手頭工作便做「全職男友」陪伴身邊。

北海道陪滑雪 王菲亦相當識做，雖然只愛靜態運動及Shopping，但仍陪霆鋒到日本二世古滑雪，有網民拍得霆鋒獨自拎着滑雪板現身滑雪場停車場，未見王菲同行，相信是留在度假屋做「望夫石」。另外又有網民分享在當地偶遇章子怡、余文樂及彭于晏等，但未有人提及王菲。

另外，霆鋒為主演的動作電影《怒火漫延》擔任動作導演一職，由於要求高以致劇組不斷加組數，據知至今仍未竣工，3月中還要補拍多一個月才煞科。而他稍後將為首次執導的電影《新警察故事2》做前期工作，約於今年下半年開拍，同時又跟陳偉霆合演《無限任務》，陳偉霆在電影《爆裂點》的表現令人眼前一亮，今次與同樣拚搏的霆鋒合作，相信一定火花十足！