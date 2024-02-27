首談「食粉絲」歸咎孤單 NCT前成員Lucas解凍 拍片耍冧謀復出

韓團NCT前香港成員Lucas（黃旭熙）因桃色醜聞遭公司雪藏兩年半，近日終獲解凍，拍片為復出試水溫，稱當年犯錯是因為太孤單，結果遭網民鬧爆，但影片上架一天已有逾130萬點擊！

Lucas於2021年被爆私下約會多名Fans，一腳踏幾船兼食軟飯，去年宣布退團，被SM事務所雪藏兩年半，至近日才獲解封，除開設官方社交網及短片平台帳號，前日更上載紀錄片，首度開腔談及醜聞，為復出試水溫。戴帽遮殘樣的他說：「以前我那樣做（約會Fans）是因為當時真的很不正常，到某些地方會有很多人歡迎我，躺在家中卻沒人聯絡或致電，我當時真的很孤單。」他承認過去做錯太多，令大家失望。

自爆脫髮萌死念 Lucas稱爆出醜聞後賦閒在家半年，甚麼事也不想做，沒胃口吃飯，甚至一直脫髮，他坦言很對不起隊友，甚至有想不開的時候，因太內疚而想死，但現已不想繼續這樣下去，希望重新展開活動，畢竟Fans是他的動力，卻擔心不知還有沒有Fans。紀錄片中還有他練舞後沖涼晒肌的畫面，大批中、韓Fans留言鬧爆他拖累隊友，卻竟然還想復出，又認為他覺得抱歉就應該引退，不過鬧歸鬧，影片上載一天便狂吸逾130萬點擊，可見仍有不少網民關注他。

此外，NCT近年人氣不斷上升，成員陸續展開個人活動，當中Taeyong便剛於首爾舉行Solo演唱會，大晒唱功與舞藝。至於同門女團Red Velvet成員Wendy將於下月推出Solo碟，率先公開宣傳片造勢。