娛樂

陳琪全家出動 推介沖繩特產
藝人胡諾言的女星老婆陳琪轉戰網紅界，近日更獲沖繩當局邀請推介當地黑糖，海鹽、水葡萄等特產，並分享製作過程，胡諾言趁3名子女周五放學後，即帶同他們飛到沖繩與陳琪會合，適逢今年結婚15周年，故陳琪特別買下古酒，並寫上兩夫妻名字及結婚周年日期作紀念。
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