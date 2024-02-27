陳琪全家出動 推介沖繩特產

藝人胡諾言的女星老婆陳琪轉戰網紅界，近日更獲沖繩當局邀請推介當地黑糖，海鹽、水葡萄等特產，並分享製作過程，胡諾言趁3名子女周五放學後，即帶同他們飛到沖繩與陳琪會合，適逢今年結婚15周年，故陳琪特別買下古酒，並寫上兩夫妻名字及結婚周年日期作紀念。