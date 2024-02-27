何廣沛聞「舊愛」婚事即落閘 丁子朗「少男妝」被嫌棄 要求走濾鏡
藝人丁子朗（丁丁）、何廣沛及江嘉敏等昨日出席慈善活動記者會，丁丁透露稍後會到馬來西亞賺外快，坦言因選秀節目《亞洲超星團》帶挈而多了工作：「最好笑係客戶有睇《超星團》，但叫我唔好以《超星團》個妝同髮型出席，可能覺得唔係好啱品牌形象。」他指舞台上的「少男Look」，是節目加了濾鏡的效果：「最初連我滴眼淚都磨走埋，我問可唔可以唔要濾鏡，最後幫我加咗個同其他人唔同嘅濾鏡，估唔到個妝有咁大回響。」對於有傳賽果內定，他指節目製作專業：「唔好用內定去扼殺選手嘅努力，咁樣好唔公平。」
江嘉敏收花靠自己
另外，江嘉敏於元宵節在社交網分享捧花相，她坦言是自己買，又表示當日與妹妹吃湯圓共度，至於情人節如何度過？她反問：「幾時？唔關我事好耐。」不過，她自爆今年新春在花市買了桃花為自己添運。
而已有另一半的何廣沛稱情人節有送禮物及鮮花，問到今年會否拉埋天窗？他說：「有好消息會同大家講。（即係有計劃？）在心中。（求婚未？）在心中。（有冇造人大計？）一步一步嚟，按部就班。」談到昔日緋聞女友朱晨麗傳今年結婚？他即時落閘：「呢啲唔講啦！（好耐冇同佢傾偈？）唔講喇！」
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