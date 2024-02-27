何廣沛聞「舊愛」婚事即落閘 丁子朗「少男妝」被嫌棄 要求走濾鏡

藝人丁子朗（丁丁）、何廣沛及江嘉敏等昨日出席慈善活動記者會，丁丁透露稍後會到馬來西亞賺外快，坦言因選秀節目《亞洲超星團》帶挈而多了工作：「最好笑係客戶有睇《超星團》，但叫我唔好以《超星團》個妝同髮型出席，可能覺得唔係好啱品牌形象。」他指舞台上的「少男Look」，是節目加了濾鏡的效果：「最初連我滴眼淚都磨走埋，我問可唔可以唔要濾鏡，最後幫我加咗個同其他人唔同嘅濾鏡，估唔到個妝有咁大回響。」對於有傳賽果內定，他指節目製作專業：「唔好用內定去扼殺選手嘅努力，咁樣好唔公平。」