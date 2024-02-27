視帝王浩信早前講明西方情人節留在家中陪「前世情人」女兒度過，又提起老婆陳自瑤，暗示夫妻關係不錯，不過到了日前的元宵佳節，他就似乎自己一支公留在家中，他晒出單手舉機自拍吃湯圓的照片，有眼利的網友透過他背後的玻璃反光，看到全屋沒有人，似乎他未有與陳自瑤一起過元宵節。