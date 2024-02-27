中娛星動：父子檔打鼓舞獅助興 吳尊好巴閉 汶萊王妃上門拜年

「汶萊王子」吳尊向來生活透明度甚高，毫不介意分享生活日常，日前他於社交網Po出家人團拜照片，除了於數千呎豪宅內舞獅外，就連貴氣十足的汶萊王妃都有上門拜年，甚有面子！

現年44歲的藝人吳尊素有「汶萊王子」之稱，身為汶萊華僑的他由出道開始已被指家底不錯，而剛剛農曆新年假期間，吳家招待了一眾親朋戚友到訪，準備很多美食之餘，吳尊兒子Max更舞獅娛賓，吳尊則親自負責打鼓助興，非常熱鬧。而舞獅期間獅隊更於數千呎豪宅內「揮灑自如展輕功」，吳尊一家的居住環境令人羨慕！

不過，最令人驚訝的就是竟然連汶萊王妃都親自上門向吳家拜年，可見雙方關係不錯。吳尊日前於社交平台分享新年回憶照，Po了汶萊王妃與家人的合照，其實吳尊出道之時已有傳聞指他與皇室關係非淺，今次「重量級嘉賓」現身作客，王妃一身紅衣打扮加上手上的珠寶，盡顯貴氣，即時引起網民熱話，紛紛留言：「汶萊皇室實錘哈哈哈哈」、「王妃戒指好大顆」、「好有面子。」

炎亞綸寸爆回應 此外，身為前台灣組合「飛輪海」隊員之一的吳尊日前回應粉絲渴望偶像合體一事時，當時他說：「你去說服其他三位同學我就來。」但汪東城就Po了一張與辰亦儒的合照表示：「請問這是阿尊說的另外三個嗎？」相片中竟然沒有炎亞綸，但換成了郭品超，昔日不和傳聞再被熱炒。事後炎亞綸正面回應相關報道，寸爆留言表示：「原來這件事還能是新聞喔？我以為在讀歷史課本。」