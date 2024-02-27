娛樂

廖慧儀唔敢偷懶 約人行山

身穿吊帶黑色小背心、短褲仔的廖慧儀，大晒fit到漏身段。 身穿吊帶黑色小背心、短褲仔的廖慧儀，大晒fit到漏身段。
身穿吊帶黑色小背心、短褲仔的廖慧儀，大晒fit到漏身段。
藝人廖慧儀年前曾因負面新聞而被無綫雪藏，幸終獲解凍，近期亦回復工作狀態。之前沒工開的時候，廖慧儀轉型做瑜伽KOL，她本身亦甚愛運動，練得一副好身材，日前她便於社交平台上載多張行山照片，留言：「最近成日都逼自己教多啲班，做多啲運動，絕對唔可以畀自己偷懶，歡迎大家約行山、跑步。」
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