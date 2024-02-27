女星鍾欣潼（阿嬌）與同性密友皇甫聖華同遊沙特阿拉伯，雖然她指有大班朋友同行，不過昨日有讀者爆料，聲稱有內地遊客在當地遇見阿嬌和皇甫聖華，兩人舉止親密，阿嬌被摟住走，且不見有其他朋友。又指阿嬌入住的酒店被評為全球最貴酒店之一，設私人泳池的別墅，私隱度極高，每晚房租近2萬元港幣。