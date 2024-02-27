晒家庭照 酸民圍攻 林峯被嫌老 張馨月水着捱嘲

張馨月近年成了網民攻擊對象，每次於社交平台貼相發文都被酸民惡轟。日前她Po出新年一家三口出遊及浸溫泉泳照，即被批娘爆老土、農村大媽扮可愛，今次就連林峯都被殃及，指他變成老頭子。

日前藝人林峯的太太張馨月於社交網晒出與老公林峯、女兒格格農曆新年出遊的相片，又指一家相當忙碌，由林峯家鄉廈門出發，再到鹽城、南京及安吉等地出遊。

當中一張全家福，相中張馨月抱着女兒，手放林峯腿上，而林峯則搭着太太的肩膀，如此溫馨構圖，竟也惹來網民發炮，指身穿素色服、戴了灰色賊仔帽的林峯略見病容嘴唇泛白，並毫不留情留言：「林峯這麼老了？」有網民則維護林峯，指他確是生了病，不過酸民還是窮追猛打：「天天感冒嗎？之前發的也是發白。」而張馨月的手上亦晒出一枚翡翠大鑽戒，網民再批她高調，經常晒名錶及戒指；就連她的一張泳衣照也被視為獻醜，酸民留言：「我也想說，有點土！」、「農村大媽裝可愛」。

對格格手下留情 不過，網民對格格總算開恩，讚她漂亮又可愛，樣子似爸爸林峯，談到每次張馨月Po女兒的相片時都會為她馬賽克，但一張她與女兒及男孩的合照中，她就沒為男孩打格，網民即指她很自私，留言鬧爆。