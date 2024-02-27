自拍片錄下偷竊過程 黃智雯米蘭遇扒手 破財買教訓
藝人黃智雯日前於米蘭遭扒手盜竊，損失4位數字利是錢，坦言自己一時大意，當買個教訓。而她跟張曦雯（Kelly）在劇中因爭男人互摑，Kelly坦言現實中性格平靜，未試過打人和爭男人。
藝人馬德鐘、黃智雯（Mandy）、張曦雯及羅天宇等昨日為新劇《再見．枕邊人》宣傳，吸引大批粉絲到場支持。Mandy剛由意大利米蘭返港，於當地一連看了多場時裝騷的她相當滿足，不過她大爆於當地遇到扒手，幸而人沒事，證件亦在身，只損失了4位數字利是錢，她謂：「都係自己一時大意，出發前已經好多親朋提醒咗我要小心，當買個教訓。」她指後來看自拍片回放，發現錄下了整個偷竊過程，指一個30、40歲的女人用圍巾掩護，然後伸手入她袋。談到劇中與Kelly為爭老公馬德鐘而出手互摑，她坦言拍攝前很緊張，以往拍劇也只是摑男士：「又驚摑花對方個妝、又驚大力得滯打痛對方。」她指因要就不同鏡位，故也拍了10多次：「拍完都有少少面腫，要敷冰消腫。」
張曦雯捱摑叫唔好手軟
至於首次為劇集演反派和媽媽的Kelly，直言十分享受，更笑言希望大家追劇後會憎恨她。提到互摑場口，她直言現實中自己性格平靜，未試過打人和爭男人：「唔開心我係會自己對住道牆爆喊嘅人，拍之前同Mandy綵排好多次，都有叫佢唔好手軟，情願大大力好過NG。」
而馬德鐘透露劇中所有角色都有其陰暗面，都影響到故事發展。談到劇中周旋於兩女之間左右逢源，他笑言好無辜及很辛苦，奉勸天下男士不要試：「成日要畀人鬧，加上我都要應付動作戲都幾辛苦。」
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