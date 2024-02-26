女網友爆料 拍乳頭照滿足舊愛 李瑞鎮脗合線索 成醜聞嫌疑人

韓星李瑞鎮近日捲入私生活醜聞，有女網民爆料交往4年的男星L提分手後玩失蹤，對方交往期間頻要求她拍攝乳頭等身體私密照，網民隨即推測出該男星疑是曾以同一方式與女星金晶銀分手的李瑞鎮。

韓劇《戀人》男星李瑞鎮近年活躍於綜藝節目，先後參演《尹食堂》及《瑞鎮家》等人氣節目。而近日女網民A發文爆料指跟L男演員交往4年間，對方經常要求她拍攝身體私密部位照片，又附上雙方短訊截圖，L要她發乳頭照片，A某回覆稱「拍攝其中一邊吧」，對方即說好。A稱當初覺得拍這些照片不太好，但也因為男方太想要，自己太相信對方，亦曾拍攝全裸照送給對方作生日禮物。

A又鬧爆男方最近突然用短訊提分手後失聯，但數天前雙方最後一次見面時仍很親密，還多次性交，男方又拍攝了她的身體重要部位。她表示曾在L家發現女性敏感部位清潔液，質疑男方劈腿而吵架，交往期間又害她失眠兼患上抑鬱症，甚至感染「其他病」。她亦大爆L某對一起工作的同事爆粗，跟綜藝節目中彬彬有禮的形象差天共地。

曾同樣分手玩失蹤 A同時提供線索，指L不用韓國通訊軟件Kakao Talk，而李瑞鎮曾自爆沒有使用該軟件，加上A透露對方過往曾因「分手失聯」惹爭議，屬於「迴避型壞男友」。網民依據蛛絲馬迹推測出L疑為李瑞鎮，他於2006年與合作韓劇《戀人》的女星金晶銀撻着，交往不足一年就單方面用短訊提分手，之後更避走香港玩失蹤，女方曾哭訴被「分手」，幸而她之後克服情傷，下嫁圈外富商做少奶奶，並因丈夫工作關係而經常來港。

另外，李瑞鎮與鄭有美、朴敘俊及崔宇植原班人馬參演的綜藝節目《瑞鎮家》原定下月開拍第二季，現未知會否因為他爆出私生活爭議而影響拍攝。