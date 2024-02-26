暢所欲玄：識講唔去做 識學唔去用

改運必先改心，行運必先行動。

命是一生的條碼，知命便要認命。甚麼是財運？無論賺得十萬元抑或過百億元，都是財運的一種，你擁有哪一種，全部可從你的八字計算出來，不是計星座生肖，也不是單單因為買了風水物就能改變一切！如果有位大師說，他能幫你變首富，若真的可以，我去財務公司借錢，也要請這位大師為自己布個首富局。

我看過一則報道，內容指有一位經已往生的大師尊為多位富豪批算，他曾說過這些人本身就有福德，只不過透過他說出來，以免錯過機遇，而當有一天能賺到豐盛時，不要忘記回饋別人。可是有些人賺了幾十億元，連個口罩也不去捐贈，反而利用自己的知名度去買比市價高百倍的口罩，所謂報應不爽，只是時辰未到而已。

不管你信奉甚麼宗教，你的「老大」都會在一定程度上照顧你，但人往往自以為是，自大、執着、驕傲、傲慢與偏見，讓你錯失面前的貴人。

想提升自己的運勢？今年不妨拿一張紅紙，用金色或黑色筆寫上「貴人相助，諸事吉祥」，放在流年當令的桃花貴人位，亦是大財位西南方，可望升職、結婚、添丁，家有喜事。

堪輿學者元海