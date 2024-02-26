古天樂出動大金象還神

影帝古天樂（古仔）擁有自己的電影公司及食肆，事業發展順利，日前他不忘答謝神恩，專程前往泰國四面佛還神。有網民偶遇全黑打扮的古仔，他除了拜神，還跪在佛前請了多位舞娘跳舞還神，而眾多貢品中，有花環之餘，還有4隻金色大象，上面全都寫上「古天樂」，甚有神心。