DJ女神樂宜身材一向弗爆，不過她近日大呻增肥不少，似乎過年期間吃了太多美食。她身穿運動內衣及小內褲拍片大騷身形，雖然腰間微微擠出贅肉，但整體而言變化不算太大，其招牌蜜桃臀更是屹立不倒，網民反而大讚其身形更顯豐滿。另外，她又晒出側躺床上、谷出心形乳溝的自拍，果然「有肉地」！