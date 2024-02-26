黃淑儀嘆再會無期 麗的花旦李影猝逝 享年70歲

前「麗的」花旦李影息影多年，昨日傳出在加拿大離世，享年70歲，身在溫哥華的好友黃淑儀證實噩耗。曾與李影拍拖7年的劉松仁指一直有聯絡，但從沒聽聞對方有病痛。

李影當年參加麗的電視訓練班後加入娛樂圈，主演過不少劇集，成為當家花旦，先後拍過《星星月亮太陽》、《半生緣》、《浪淘沙》及《大白鯊》等。她的同期同學包括韓馬利、麥當雄和劉松仁，而她與劉松仁曾拍拖7年。昨日傳出李影在加拿大離世，劉松仁接受電話訪問時表示不知情：「我哋一直有聯絡，但冇聽過佢有咩病。」並稱要打探一下後就匆匆掛線。

日前跌傷拒見朋友 李影好友、身在溫哥華的黃淑儀受訪時證實消息，透露昨午約2時接到通知：「我當時都好震驚，個電話係我弟婦打畀我，佢係李影嘅麻雀腳，好老友。佢話另一位藝人張惠儀當時喺現場。（李影因咩事過身？）佢幾日前跌親，但冇睇醫生，佢同朋友話只係扭傷，但我哋話去睇佢，佢又話唔好，叫佢出嚟，佢又唔肯，有朋友就將煮好嘅飯餸放喺佢門口。我18號先返到溫哥華，約咗李影聽日見面，尋日打畀佢，佢仲係冇事。」

黃淑儀續指昨晨有朋友致電李影惟無人接聽，朋友於是登門探訪，見李影躺在床上，稱身體不適及作嘔，朋友即召救護車及聯絡張惠儀。張惠儀到場時，見李影仍然「眼仔睩睩」，而救護員到場後即時施以心外壓，惟超過半小時後宣告搶救無效。李影兩名女兒知道母親出事後，即時訂機票由香港飛溫哥華處理母親後事，黃淑儀坦言：「我本來想留番家人公布，但件事已經傳到香港朋友圈，而我都算係第一身知道個情況，所以由我講番件事，免得愈傳愈亂。」

李影於1984年跟相戀數月的商人沈海鍵閃婚並移民加拿大，可惜數年後就離婚收場，李影獨力照顧兩個女兒。她試過回流返港拍劇，但產量不多，而其女兒沈穎婷於2004年參選港姐入行。