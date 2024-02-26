未開口就有聲 學友險墮假唱陷阱 機智救場

歌神張學友日前在上海舉辦演唱會，不過唱到《剎那愛》時，他還未開口就已傳出人聲，即令他相當錯愕，立刻中斷表演，拒絕假唱的霸氣舉動，獲網民大讚。

學友由去年起再度展開世界巡迴演唱會，這次將會在上海舉行15場演出，有不少成功搶到演唱會門票的內地網民於社交網上載相關影片，而其中一段視頻就在微博瘋傳並引起熱議！

影片中學友正準備演唱歌曲《剎那愛》，但前奏剛剛響起，學友還未開口，就已經有人聲響徹全場。學友即時感到有些錯愕，但他馬上反應過來，要求中斷表演，並向粉絲解釋可能是播錯了綵排時的錄音。

有歌迷熟知追求完美的張學友看似生氣了，並在網上留言說：「看這表情，工作人員要捱罵了」、「想我假唱？我拒絕！」、「對於追求完美的老張來說，這個錯誤確實太大了，估計播這個錄音的工作人員捱罵不輕了」等。

拒絕假唱獲點讚 話說台灣天團五月天去年在內地開演唱會時，主唱阿信遭內地網友指控疑似假唱，最終要內地官方介入調查。而向來是實力派的學友堅拒假唱的霸氣表現，就獲大批網民激讚。