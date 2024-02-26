《婚後事》揭愛情婚姻真面目 羅子溢搞婚外情 陳自瑤以淚洗面

無綫新劇《婚後事》探討現代愛情與婚姻關係，劇中事業失意的羅子溢背住老婆陳自瑤出軌，與王敏奕發展婚外情；黎諾懿則對「阿嫂」陳自瑤重燃愛火，面對抉擇，關係錯綜複雜。

無綫愛情劇《婚後事》今晚九時半於翡翠台首播，劇集由林肯監製、黃秉怡編審，羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演，以「離婚」、「不忠」、「錯愛」」、「修復」呈現不同風格故事，探討由童話戀愛到現實婚姻世界面對的種種問題，由6位主角以自己的視點出發，揭開人性、愛情、婚姻赤裸裸的真面目。

劇中6位主角關係錯綜複雜，羅子溢與陳自瑤由大學拍拖到組織幸福家庭，原本的完美關係，隨時間流逝，在經濟壓力、女尊男卑、女兒教育等問題衝擊下，懷才不遇的「流浪講師」子溢失意下背妻偷食，與王敏奕展開婚外情，亦為諾懿與自瑤重燃愛火埋下伏線。

向楊茜堯備案 好爸爸子溢今次演繹出軌角色，衝破固有好男人形象。他指接到劇本時相當興奮，對演出沒有任何包袱，加上作為演員能夠遇上有負面角色是相當大的挑戰。講到劇中的激情戲，他坦言看劇本時已與老婆「備案」，太太楊茜堯亦不介意：「最緊要親熱戲係咪必須，我太太都係演員，佢會明白同理解。」

首次做「女一」的陳自瑤指看劇本已經喊餐飽，拍攝時更試過由朝喊到晚，以淚洗面，加上要由20多歲演到50歲，是演技、體力大挑戰：「日日係咁喊、係咁鬧、係咁轉妝，唔單止唔夠瞓，返到屋企直情攰到唔識郁，不過其實幾辛苦都值得，一來好鍾意，二來今次係《缺宅男女》之後再同羅子溢合作，大家經驗多咗，合作起嚟好有火花。」