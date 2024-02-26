孖圈外男友遊日過情人節 蔣家旻認拍拖 晒大床放閃
藝人蔣家旻趁元宵節於社交網上載「男友視角」的情人節慶祝靚相，昨日她開腔承認蜜運中，指男友是圈外人，已拍拖一段時間，並甜蜜表示現時非常享受拍拖過程，閃到爆！
蔣家旻（Angel）憑無綫劇《美麗戰場》飾演「鍾家琪（反骨琪）」一角而人氣急升，更在《萬千星輝頒獎典禮2022》首奪最佳女配角，事業一帆風順的她感情生活亦備受關注，原來她已正式出Pool。
短裙黑絲添魅力
Angel於元宵節透過社交平台分享收花和享用浪漫晚餐的照片，疑似公開戀情。Angel早於去年7月已直認有追求者，並預告會跟對方同遊外地，計劃到日本和歐洲旅行。前日她分享了身在日本東京的相片，而且相片盡是「男友視角」，其中見甜品上以日語寫上「情人節快樂」。除了在酒店共進情人節晚餐外，酒店房內更見驚喜，房中設有雙人床，床上有電子蠟燭及紫色花束，既溫馨又浪漫。Angel倚窗拍攝，背景是東京鐵塔更添氣氛，她表示：「對我來說，情人節最大的驚喜是，非常慶幸自己沒把任何驚喜搞砸。」她更以短裙及黑絲上陣，增加女性魅力。
Angel接受本報訪問時坦承戀愛中，更指男友是圈外人，問到是否拍拖後第一年過情人節？她冧爆表示：「唔係第一年啦，本身佢係識咗超過8年嘅朋友，大家都拍咗好一段時間！」問到男友背景？她說：「等我享受吓拍拖過程先，暫時唔想交代太多呢方面嘅嘢。」
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240226-0226_00282_021/孖圈外男友遊日過情人節--蔣家旻認拍拖--晒大床放閃
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：