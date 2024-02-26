孖圈外男友遊日過情人節 蔣家旻認拍拖 晒大床放閃

短裙黑絲添魅力

Angel於元宵節透過社交平台分享收花和享用浪漫晚餐的照片，疑似公開戀情。Angel早於去年7月已直認有追求者，並預告會跟對方同遊外地，計劃到日本和歐洲旅行。前日她分享了身在日本東京的相片，而且相片盡是「男友視角」，其中見甜品上以日語寫上「情人節快樂」。除了在酒店共進情人節晚餐外，酒店房內更見驚喜，房中設有雙人床，床上有電子蠟燭及紫色花束，既溫馨又浪漫。Angel倚窗拍攝，背景是東京鐵塔更添氣氛，她表示：「對我來說，情人節最大的驚喜是，非常慶幸自己沒把任何驚喜搞砸。」她更以短裙及黑絲上陣，增加女性魅力。