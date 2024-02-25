男友被翻炒想娶「死敵」 Taylor Katy面貼面粉碎不和傳聞

美國流行天后Taylor Swift前晚起於澳洲悉尼舉行一連4場的演唱會，首場就已吸引到兩大天后好友Katy Perry與Rita Ora齊捧場。而Taylor的美式足球明星男友Travis Kelce亦有到場，有傳媒翻炒他的舊訪問，訪問中他曾揚言要與Katy結婚！

前晚Taylor的悉尼戶外騷吸引逾8萬觀眾捧場，但開騷前因天氣惡劣突然行雷閃電，為了觀眾安全而被迫延遲開騷，原定打頭陣任暖場嘉賓的女歌手Sabrina Carpenter亦因此而取消演出，不過她及後於Taylor表演期間首度一同合唱，給粉絲一個驚喜！

悉尼騷吸引了不少圈中人捧場，曾與Taylor不和的Katy亦有單拖出席，Katy被粉絲影到聽到Taylor唱出傳聞為她而寫的「反面」歌曲《Bad Blood》時即露出搞笑表情。除了Katy之外，Rita Ora亦與導演老公Taika Waititi拍拖捧場。事後Katy與Rita亦有於社交網站公開與Taylor的合照，Katy於後台與Taylor面貼面合照，終於打破不和傳聞：「一定要去睇吓老友今晚發光發亮。」而Katy更獲Taylor粉絲送上「友誼手鏈」。至於Rita亦有公開與Travis合照。

Travis咀女友放閃 Travis與Taylor老竇Scott被粉絲影到於演唱會期間分工合作，前者向Fans派「結他掃」，後者就派三文治給Fans醫肚。完騷後有粉絲影到Travis站在到後台的通道接女友「放工」，2人一見面即時擁抱咀嘴放閃。不過，據知Travis捧完女友場就乘坐私人飛機返拉斯維加斯，暫時未知他會否於3月2日女友的新加坡演唱會再現身撐場。

另一方面，有傳媒翻炒一條Travis於2016年的舊訪問片段，訪問中他應主持要求玩一個遊戲，就是要在Taylor Swift、Katy Perry及Ariana Grande三位女星之間選擇咀嘴（Kiss）、結婚（Marry）和殺（Kill），他在毫無選擇餘地下選擇「殺」Ariana，並選擇與Katy「結婚」和與Taylor「咀嘴」。不知道他與「老婆」Katy有否在Taylor演唱會上碰面呢？