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周冬雨素顏出遊 網民心動
影后周冬雨之前與內地男星劉昊然因合作拍電影《燃冬》撻着，之後有指男方一腳踏兩船，令這段戀情無疾而終。周冬雨近年在影壇的口碑逐漸下滑，人氣急跌，連外貌及狀態亦大不如前。昨日她在社交網分享在外地旅遊的照片，懶理劣評素顏示人，有網民讚她回眸一刻仿似清風吹過，讓人心動不已。
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