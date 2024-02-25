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吳浩康自揭有債在身
歌手吳浩康日前接受港台節目《舊日的足跡》訪問，分享在地盤首日開工就要到羅湖站化糞池污水處理廠進行工程，旁邊正是一缸污水。他自爆曾跟好兄弟陳國坤借了數萬元，現已還了部分債款。重提當年被封為「陳奕迅接班人」，但在多個頒獎禮都不敵張敬軒，只得銀獎，他說：「公司解釋係『政治因素』。」
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