藝人古天樂日前應邀擔任演唱會嘉賓，期間在台上與歌迷互動，提到加開場次及賣綵排飛，他突然無厘頭表示：「歌迷都要買飛，入嚟睇你唱歌，唱完歌之後你會落場踢㗎嘛，呀唔係，你會落場唱㗎嘛，你唔會走咗去㗎嘛第二日？咁咪掂囉。」有網民指他疑似抽水，嘲諷球王美斯的失場風波。