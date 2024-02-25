2月25日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月25日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
劉亦菲河畔露肩晒腿
有「神仙姐姐」之稱的內地女星劉亦菲在網上分享靚相，表示：「過年冒個泡！」貼文附有「哈哈笑」的表情符號。相中見她在河邊留倩影，身穿薄紗吊帶連身裙，外搭披肩，微微露出一側香肩。她的站姿豪邁，張腿呈弓箭步站在石階上，由於動作太大加上裙擺的開衩設計，令她露出雪白長腿。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240225-0225_00282_063/劉亦菲河畔露肩晒腿
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc