娛樂

劉亦菲河畔露肩晒腿
有「神仙姐姐」之稱的內地女星劉亦菲在網上分享靚相，表示：「過年冒個泡！」貼文附有「哈哈笑」的表情符號。相中見她在河邊留倩影，身穿薄紗吊帶連身裙，外搭披肩，微微露出一側香肩。她的站姿豪邁，張腿呈弓箭步站在石階上，由於動作太大加上裙擺的開衩設計，令她露出雪白長腿。
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