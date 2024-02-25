病足一個月 AGA撇未婚夫會歌迷 心意都慳番

歌手江海迦（AGA）昨日為出道10周年大碟《Agatha》在銅鑼灣舉行《wwwtc mall江海迦Agatha新碟簽唱會》，吸引大批粉絲及途人圍觀。AGA現場與粉絲玩遊戲及演唱兩首歌，包括新歌《Why you》，她指新碟是她的英文全名，並以「self-care」為題，代表重新認識自己。

受訪時她戴上口罩，表示早前大感冒致中耳炎病足四個星期，服用了抗生素三星期終痊愈。對於元宵佳節要開工，未能與未婚夫「的士邦」鄭子邦慶祝，她笑指生日也是跟粉絲共度，覺得今次好像開派對一樣，感覺特別：「我哋都好獨立，情人節我整咗蛋糕交功課，湯圓就唔使整，可以買。」

忙開工冇假放

她將於3月2日到廣州開騷，近日不斷鍛煉，回港又要預備錄製下一張新碟，工作排得密密麻麻。問到今年是否最後一年𢭃利是？她說：「適當時候會有適當嘅事發生，佢知我今年多工作，所以未有計劃。（攞定假結婚？）我之前放咗半年假，依家係無假兒童，冇晒Quota。」現場有幾歲大的小粉絲跟媽媽追星，她很開心看到粉絲結婚生仔，自言也很喜歡小朋友，但較喜歡玩別人的小孩。