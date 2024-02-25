同名聯盟 談婚前性行為 郭柏妍還原四眼Look 追仔食檸檬
無綫小花郭柏妍（Rosita）早前為節目到台灣尋找兩位同名同姓的女生，彼此惺惺相惜火速混熟。Rosita自爆17歲時鼓起勇氣向男仔示愛，最後卻慘食檸檬，又大談婚前性行為，直言有性冇愛絕不健康！
郭柏妍（Rosita）為綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》任嘉賓，走訪高雄展開尋找「郭柏妍同名聯盟」之旅，雖然與同名的兩位女生相處不久，但Rosita依然成功極速建立真感情，更數度哭成淚人，完成拍攝後亦與兩位女生保持聯絡。
Rosita在首集和第一位「郭柏妍」進行夜店初體驗，手篤半裸肌肉男的巨胸後嚇到尖叫連連。而最新一集兩女攜手尋找第二位「郭柏妍」，3人甫見面即極速發展惺惺相惜的友誼，除結伴重遊第二位「郭柏妍」最愛的公園之外，還齊齊參觀其渴望入讀的大學。3人於海旁邊吃喝邊大談女人經，Rosita自爆17、18歲時有過傾慕對象，鼓起勇氣示愛後卻遭對方以專注學業為由拒絕，她還大方以普通話分享當下慘食檸檬的感受：「我也有質疑是否我的外形，他不喜歡。」說畢即拿出超厚近視眼鏡重現昔日就讀中學時的「四眼妹」模樣，相當可愛！
臨別感動到喊
之後3人大膽討論婚前性行為現象，對於有男生可以將性事和愛情分得開，Rosita表示不認同：「只有性的話好奇怪，生活不太健康。」臨別前，兩位「台灣郭柏妍」輪流讀出寫給Rosita的信，還特意學習彈唱Rosita有份主演的《下流上車族》主題曲《一家人》，令Rosita感動得失控爆喊，場面感人。
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