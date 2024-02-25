同名聯盟 談婚前性行為 郭柏妍還原四眼Look 追仔食檸檬

Rosita在首集和第一位「郭柏妍」進行夜店初體驗，手篤半裸肌肉男的巨胸後嚇到尖叫連連。而最新一集兩女攜手尋找第二位「郭柏妍」，3人甫見面即極速發展惺惺相惜的友誼，除結伴重遊第二位「郭柏妍」最愛的公園之外，還齊齊參觀其渴望入讀的大學。3人於海旁邊吃喝邊大談女人經，Rosita自爆17、18歲時有過傾慕對象，鼓起勇氣示愛後卻遭對方以專注學業為由拒絕，她還大方以普通話分享當下慘食檸檬的感受：「我也有質疑是否我的外形，他不喜歡。」說畢即拿出超厚近視眼鏡重現昔日就讀中學時的「四眼妹」模樣，相當可愛！