中娛星動：中港咪神隔空開戰 高海寧開窿騷玉背 完勝張雨綺

34D的高Ling及35D的張雨綺齊選擇了應節的搶眼紅色衫，雖氣質各異，但各自一條黃蜂腰，再加同樣令人有逼爆感覺的「大騎樓」，可謂誰也搶不了誰的「峰」頭。只是論性感度，高Ling來個華麗轉身成「影後」，就憑她旗袍背後一個「大咕窿」，開窿設計直落腰間，將其白滑玉背無限放大，吸睛度更勝一籌；反觀張雨綺的透視連身裙，儘管有透視設計，只是盆骨發達的她，予人珠圓玉潤的感覺。

對住影帝影后有壓力

高Ling憑一個玉背完勝張雨綺，而她在內地真人騷《無限超越班2》中亦要迎接另一個挑戰，身為學員亦是隊長的她要考演技及臨場急才外，亦要面對梁家輝、葉童等影帝、影后級導師，不過在壓力下仍心存感激：「今次真係學到嘢，自己唔怕辛苦亦唔怕畀人鬧，佢哋贈我兩句，真係袋錢入我袋，好珍惜今次拍攝機會。」她覺得最刺激是有機會與嘉賓即興演出，將其內在潛能全面激發，她說：「當時現場冇諗咁多，放開去做，即興表演真係靠喺無綫學咗咁多年，靠底子發揮出嚟，好好玩、好新穎。」另外，她在無綫劇《武林》預告中，盡顯打女身手，可謂剛柔並濟集一身。