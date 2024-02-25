出山最緊要好玩 蔡少芬凍齡箍老公 恨嗒小鮮肉

久未在港出席活動的蔡少芬（Ada），昨日與戴祖儀、郭柏妍、孔德賢和馬貫東等出席在科學園舉行的慈善步行活動，Ada在台上帶領小朋友做熱身運動，表現落力。她指參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第4季時，跳舞練到回復少女時期的纖腰，但農曆新年隨老公張晉返家鄉重慶，因嫂子廚藝出色，她又嗜辣狂吃，結果發胖令身材走樣，所以覺得做運動分外重要，她又說：「不過老公可以激勵自己，因為佢愈嚟愈Fit，自己唔可以耽誤，要令老公覺得老婆愈來愈靚，係保護夫妻關係嘅方法！」提到近日有人邀請拍劇，她指首要考慮是時間，不想太長時間開工以致沒時間湊仔，坦言細仔只得4歲，很需要母親照顧。她又指想挑戰一些未曾演過的好玩角色，以及跟年輕演員做對手也不錯，或可擦出火花。

戴祖儀期待洩蜜

至於戴祖儀參與三公里慈善步行，稱很多街坊第一句跟她說的都是：「原來真人瘦咁多。」她強調真的有瘦下來，因為要凌晨開工為《法證先鋒6倖存者的救贖》補戲，但就笑指臉頰沒瘦：「如果塊臉瘦就話我整容，我塊臉有滿滿嘅骨膠原！」昨日是元宵佳節，沒情人的她透露以寵物作伴，笑說：「我都好想有嘢畀大家影到，但係冇！不過人大咗，愈享受單身。」馬貫東亦指單身多時，相信緣分自然會來，元宵會攬四隻貓過節，又透露已拍完劇集《黑色月光》的內地戲份，現時繼續拍香港未完成的部分。去年摘下「飛躍進步男藝員」的他，自言感受不到有「光環」，但工作的確有所增加：「會將光環調到最後，專業演員態度唔會改變。」