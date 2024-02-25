娛圈單打：人工智能當道 影視業界頭痛

英國著名男歌手佐治童子（Boy George）最近推出新單曲碟《Religion》封面，同澳洲天后Kylie Minogue去年推出嘅大碟《Tension》封面幾乎倒模一樣，難得佐治被網民圍插抄襲，仲大方地死撐話佢係「循環再用」，遲吓垃圾徵費實施時，真係要重金請佢來港教吓大家點環保。

其實話佐治抄襲，又未免對佢太苛刻，因為封面上至少一個男一個女，一個有戴帽一個冇戴帽，話說前排本地有個新丁議員提出質詢，問題部分225個字，居然有203個字同另一名資深議員幾年前嘅提問相同，依家AI人工智能發展一日萬里，連ChatGPT都唔識用，真係罪無可恕囉。

講開AI，家陣真係有如洪水猛獸咁顛覆三觀，AI生成嘅圖片，除咗仍然多咗隻手指外，幾乎以假亂真。最近OpenAI仲發布咗一條由Sora生成嘅高清視頻，更加係驚為天人，唔止無中生有嘅人物造型栩栩如生，有晒劇情分鏡，映像仲非常凌厲，相信電影從業員睇見，應該都無不背脊一寒、手心冒汗。

不久將來，電影老闆可以唔使再假手於人，自己寫幾句文字指令，如「王家衛導演」、「年輕畢彼特及肥版柯德莉夏萍主演」之類，撳個掣，成套可歌可泣史詩式科幻愛情推理大片即刻可以上畫，到時上至導演、明星，下至臨記、茶水都怕且冇運行咯。

不過話說回頭，AI生成都離不開現有大數據，何謂抄襲剽竊界線愈來愈模糊，咁到底AI生成嘅電影仲有冇「導演」呢？計本欄話齋，不如用潮語「抄考」，即係結合「抄襲」同「參考」，算做「打和」。