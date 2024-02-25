Edan露股冇走數 恨與阿佘同場鬥戲

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）早前跟「三料視后」佘詩曼（阿佘）同場拜年兼打牌，Edan昨日在活動上直呼神奇，並稱讚對方友善又玩得，他還大爆阿佘看過《全民造星》首季，望有機會合作。

Edan昨日出席美妝品牌開幕典禮，吸引逾百粉絲到場支持。Edan透露最近忙於為MIRROR新歌的MV練舞：「我哋搵咗外籍排舞老師編舞，要好大力咁跳，體能上要求高。」之前Edan誇下海口，表示若主演電影《盜月者》票房破4千萬就會露「八月十五」，雖然現時票房只達標一半，但現場有粉絲催他找數，問他可考慮先露半邊？Edan笑言：「我幾時有講過八月十五係咩？我前幾日喺社交網放咗《I SWIM》舊相，咁啱拍攝日期係8月15日，啲人問我係咪咁樣當找數？佢哋驚我走數，我係有承擔嘅人。（有冇練定股肌？）要點練？再睇吓點，下次都係唔好亂講嘢。」

阿佘「胸」降北京 而之前Edan、Jer及ERROR成員肥仔等到前輩家中拜年時偶遇佘詩曼，他開心表示：「當日我哋仲一齊打牌，佢個人超好玩，我細個就睇佢嘅電視劇，冇諗過有機會同佢一齊打牌。（有冇被佢氣場震懾？）佢完全冇氣場，超Nice，我有喺演戲上向佢取經，佢話有睇晒《全民造星》第一季。（有冇話合作？）暫時唔夠膽講，如果有機會當然好，可以同個咁有經驗嘅演員合作。」

另外，阿佘前日現身北京活動，身穿低胸粉藍色長裙大騷玲瓏有致的身材及迷人鎖骨，狀態十足，所到之處都被粉絲包圍。阿佘於現場自我介紹時，聲音明顯沙啞似抱恙在身，但她仍表現專業，認真抵讚！