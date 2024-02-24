Ella做面模 萌出知名度

居於日本的26歲荷蘭網紅Ella Freya為著名電子遊戲《生化危機4重製版》擔任角色艾殊莉的面部模特兒後，知名度大增，更曾推出多部寫真集。她不時於社交網站分享身穿和服、校服或Cosplay女僕、動漫與遊戲角色的照片，又展示萌系風格的性感靚相，吸引逾百萬名網友追隨！