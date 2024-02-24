淚浸MV 足本曝光 IU湯唯親筆信維繫「母女情」

韓國靚聲歌后IU昨日公開新歌《Shh..》的MV，她與內地女星湯唯在MV中扮演母女，演繹感人場面，二人昨日公開道別前寫給對方的親筆信，其中湯唯指多得IU令她想起與母親的時光，更公開兒時與母親的合照，緬懷當年！

IU本月20日攜新碟《Winning》回歸樂壇，早前她預告其中歌曲《Shh..》的MV請來湯唯擔任女主角，完整版昨日曝光。MV中IU飾演一個小女孩的母親，女兒長大後成為湯唯，湯唯見到IU後，有如變回小時候，眼神充滿稚氣和純真，「母女」對視時眼泛淚光，之後緊緊相擁，場面感人。

IU透過社交網公開與湯唯的合照，以及對方用中、韓雙語寫的信，湯唯在信中指拍攝時遇到很感動的事：「其中一句歌詞『我和媽媽有着相同的眼睛』，細想那一瞬，心裏為之一震，這是我從來未想過的一件事，作為一個媽媽，從孩子出生我們都會去琢磨，我的孩子是不是和我有着相同的眼睛，但是我從來沒有想過，我和媽媽是否也有相同的眼睛。」湯唯指知道IU會飾演「母親」時覺得很難想像，但在拍攝期間突然想起自己與媽媽昔日的時光，令她十分感觸。

獲贈毛衣 暖在心頭 湯唯則透過社交網指拍攝MV時韓國很冷，當日收到IU送的毛衣、心意卡和朱古力，IU用英、韓雙語說：「謝謝你作為一個像『不可能之謎』的女人，是無法輕易下定義的，因為你美得很不簡單，我非常榮幸能和你合作，希望你保持溫暖和健康，我會一直喜歡你。」湯唯又公開兒時與母親的合照：「因為《Shh..》，我翻出了小時候和媽媽的照片，仔細端詳了很久很久，把我對你和你家人的祝福隨信捎去，過年好！」