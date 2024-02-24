娛樂

黃榕跨界做經理人
藝人黃榕昨日出席好友開辦的美容店活動，她透露早前到內地拍攝短劇，笑言過程有趣，並打算將目光放到發展機會較多的內地市場。談到好友「亞視一姐」薛影儀（阿儀），黃榕笑言自己是她半個經理人：「因為好多人透過網上平台搵佢做嘢，但佢成日唔覆人，咁啲人就會搵我，所以我都幫佢接咗好多工作。」
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