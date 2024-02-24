2月24日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月24日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黃榕跨界做經理人
藝人黃榕昨日出席好友開辦的美容店活動，她透露早前到內地拍攝短劇，笑言過程有趣，並打算將目光放到發展機會較多的內地市場。談到好友「亞視一姐」薛影儀（阿儀），黃榕笑言自己是她半個經理人：「因為好多人透過網上平台搵佢做嘢，但佢成日唔覆人，咁啲人就會搵我，所以我都幫佢接咗好多工作。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240224-0224_00282_065/黃榕跨界做經理人
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc