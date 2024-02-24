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何雁詩返娘家 半億獨立屋勁貴氣
何雁詩帶丈夫及囝囝回家拜年，加上親友到訪，令豪宅頻頻曝光。
歌手何雁詩2020年與鄭俊弘拉埋天窗並育有一子，一家3口住在大埔三房兩廳逾千呎豪宅，生活美滿。早前她返回同區娘家拜年，日前再有朋自遠方來，令娘家半億獨立屋進一步曝光，可見室內裝修氣派非凡，隨着何母由2樓下來打招呼，金碧輝煌的樓梯映入眼簾，加上金光閃閃的裝飾品，貴氣十足。
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