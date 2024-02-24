有信心挑戰動作戲 馬國明「跳樓」被阻 心郁打鑊甘

馬國明

視帝馬國明近日埋首新劇工作，被網民野生捕獲在鬧市拍攝從大廈飛身躍下的追賊戲，但他昨日自爆該場戲其實由替身完成，因導演擔心他受傷，他揚言有信心挑戰，希望日後多拍動作戲！

馬國明、黃宗澤及陳豪在邵氏網劇《執法者們》首度合作，日前馬國明被發現於鬧市拍攝追捕戲，由一樓飛身躍下再喪跑，被網民讚身手了得。昨日他在柴灣拍攝拘捕曹永廉戲份，同場還有陳瀅及康華，吸引大批市民圍觀。埋位前，馬國明與阿廉談笑風生，及至正式拍攝，坐在電動輪椅上的阿廉火速變臉，一臉嚴肅，未幾馬國明駕駛私家車現身，落車後雙手插袋步向阿廉，拍了幾Take後收隊，轉場至室內。

陳瀅重感冒頂硬上 對於跳樓戲被讚身手好，馬國明受訪時玩自爆：「跳嗰個唔係我，係替身嚟！其實當日拍之前有同導演講，我可以試跳，因為有信心跳到，但佢話啱啱先開工，始終都係危險動作，驚我拗到整親就唔好，好開心劇組搵到個身形好似我嘅替身，令大家驟眼睇誤會係我。我都好感激嗰位替身幫我跳咗嗰下，仲要跳得好靚，不過唔緊要啦！留番下次。」近期主力拍文戲的他，稍後再有動作戲：「暫時只係拍咗嗰日追賊戲，呢套劇我都打得多，只係唔夠Bosco（黃宗澤）多啫！我好鍾意拍打戲，之前《隱形戰隊》都打好多，希望之後多啲機會打啦！出嚟效果好有型！」

而陳瀅唔多精神，她說：「我勁重感冒呀！好在今日啲戲好簡單，劇入面我同馬國明係同事，場戲拍我哋去監視阿廉同康華。（仲開到工？）OK嘅，收工快啲返屋企瞓覺。」