米蘭遇朱茵 變粉絲送抱 薛凱琪以簡制勝 收復失地

薛凱琪（Fiona）、黃智雯及朱茵3位美女近日齊集米蘭看騷，其中Fiona與智雯同以露肩裝上陣大晒迷人鎖骨及完美肩頸線；而之前被批妝容走火入魔的Fiona改以淡妝示人，即獲網民大讚有少女感，成功洗底。

藝人薛凱琪、朱茵、黃智雯及林寶玉近日應品牌之邀出席米蘭時裝周，近年主力於內地發展的Fiona，其樣貌及妝容變化不時成為網民熱話，之前她現身內地活動時，以一身青黃色服裝配以綠色眼影被網民狠批走火入魔。今次Fiona反璞歸真，在米蘭以一身輕便服及淡妝在當地四處遊覽，被網民大讚充滿少女感。而她在時裝周中亦以簡單妝容及黑色一字膊套裝出現，大方得體，令人驚艷。至於智雯身穿黑色Tube Top配長裙，性感之餘還帶有知性美，朱茵則穿上短裙露腿，盡顯美態，而林寶玉就以全白打扮亮相，氣質滿滿還相當搶眼。

Fiona在現場甫見朱茵即上前擁抱，更如小粉絲般表示有觀看對方的作品，氹得朱茵開心不已，並坦言希望日後有機會合作。看騷期間，兩人不時交談，Fiona更研究起對方的高踭鞋。活動上，Fiona大晒流利英語受訪，卻不敢回看受訪片段，她怕醜表示：「我唔想聽番自己把聲。」接着更唱兒歌來放鬆心情。

行程緊湊未玩夠 另外，Fiona接受本報訪問時，直言今次行程非常趕急：「喺飛機瞓咗一晚，之後到埗後睇完騷即走，因為要即刻飛去第二度做嘢，好在中間都有幾個鐘頭，可以同團隊行吓街同食嘢。米蘭天氣好好，行街好舒服，我仲有見到啲粉絲，同佢哋影咗相同祝佢哋新年快樂，希望下次可以有機會留耐啲時間啦！」