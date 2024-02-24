為Fans簽名 留足20分鐘 Ian冇拍拖遐想 追求一見鍾情

男團MIRROR人氣成員陳卓賢昨日到電台宣傳新歌，Fans晨早6時已到場霸位等見他一面，而他亦逐一為Fans簽名，簽足20分鐘才離開，相當有心。新歌方面，他直言是自己的愛情觀，過往談戀愛也多是一見鍾情。

陳卓賢（Ian）昨午到電台接受訪問，宣傳新歌《Lost At First Sight》，吸引200 Fans企滿門外，據悉有Fans早於6時已到場霸位，及至中午一度發生爭位糾紛，要執法人員調停。而Ian一身黑色打扮到場，甫落車即向Fans送飛吻，在訪問中講到新歌，他笑言並非要憑歌寄意，但歌曲的確是他的愛情觀，過往談戀愛也是一見鍾情居多，少有日久生情。

重拾表演初心 Ian又剖析外間覺得藝人好像不適合談戀愛、拍拖是錯事，他自覺並非偶像，更沒有這種想法，直言不會對拍拖有恐懼，但暫時沒有拍拖的遐想。他透露今年計劃舉行個唱，早前完成的MIRROR演唱會為他打下強心針，重拾表演初心：「經過16場演唱會之後，自己好享受舞台，亦都從容咗，搵番樂趣，亦有睇番以前《全民造星》，嗰陣表演好純粹，冇諗咁多，冇咁繃緊，今次感覺同歌迷重新聯繫。」

對於在尾場爆喊，他笑言連自己亦想不到：「我唔係冇感情嘅人，只係收喺心入面，慣咗情感留番畀自己，尾場見到支持者嘅紙牌，睇到有一個寫住叫我一定要相信自己，我就好感觸，過往出現過好多質疑自己，信心都受過打擊。」完成訪問後，Ian於3時許離開，臨走前隔住鐵欄逐一為Fans簽名，又收下心意卡，但婉拒Fans派利是，最後齊齊大合照，停留了20分鐘，相當有心。