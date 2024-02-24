王敏奕施誘被嫌棄 陳自瑤半裸肉搏兩男呻攰

無綫花旦陳自瑤升呢「女一」的新劇快將播映，劇中她豁出去挑戰性感尺度，既與拍檔羅子溢上演激情戲，又與黎諾懿有接吻戲，直言拍咀戲拍到嘴唇腫！而王敏奕使出「致命誘惑」，指角色與現實差距大，拍攝時一度被嫌未達標。

陳自瑤（YoYo）孭飛的無綫新劇《婚後事》將於下周一播出，未開播已話題十足，劇中她挑戰性感尺度，裸背上陣與羅子溢上演激情戲，在已曝光的劇照中，見羅子溢親吻她的頸，雙方更脫掉上衣，半裸攬實親熱。她與黎諾懿亦有親熱戲份，自爆有場接吻戲拍足全晚，搞到嘴唇又痠又腫。諾懿劇中艷福無邊，與YoYo親熱之餘，又會與賴慰玲鴛鴦戲水，另與裸背的吳紫韻有親密戲份。

王敏奕劇中被委以「致命誘惑」的重任，舉手投足甚至聲線都交足功課，她自爆曾遭監製林肯嫌棄：「現實世界嘅我係唔識做呢啲嘢，所以拍之前有睇某啲戲做吓功課。因為係羅子溢角色嘅視點，我需要更加誇張咁去演呢啲行為，記得第一日拍時，監製嫌棄我做得唔夠好，話我唔識誘惑人。」她在整部劇的前後反差相當驚人，要演繹接近20年的人生變化，由昔日的艷光四射，變成滿腔不滿的黑面怨婦，更會挑戰連串暴走場口。

賴慰玲表面風光 同劇的賴慰玲亦指今次過足戲癮：「個角色表面好風光，但內心其實好孤獨，一個咁大反差嘅角色，對演員嚟講係具備咗好豐富嘅素材去演。呢個角色真係我從演以來喊得最多，嗰種喊仲要係好壓抑嘅，即係好想喊又唔畀自己喊。我覺得好寫實，好多人其實想喊時都會想撳住自己。」