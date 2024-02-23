復合3年終忍無可忍 老公疑偷食成性 黃靜茵再嗌離婚

韓劇《她很漂亮》的39歲女星黃靜茵，去年產後復出，參演韓劇《7人的逃脫》再掀熱話。她於2016年下嫁職業高爾夫球選手出身的企業家李英敦，翌年產下一子。但在2020年9月，她向法院提交離婚調解申請書，翌年7月破鏡重圓，取消離婚申請，並於前年誕下次子。未料兩人復合3年終究還是離婚收場，昨日她透過事務所宣布正進行離婚訴訟，坦言自己經過深思熟慮，仍難以維持婚姻，又以私生活為由未有透露婚變原因，但知情人士指離婚的責任在於男方。

網上發功暗嘲

黃靜茵前日反常地一連po了5張丈夫的照片，均是翻拍畫面，當中有兩張是李英敦抱着兒子的照片，黃靜茵附上意味深長的文字：「我丈夫這樣慈祥的畫面太美好，跟我結婚後過得很忙，現在可以好好享受吧。」之後有網民留言說：「李英敦原來長這樣啊。」她回覆說：「長了一張誰都記不住的臉，仔細一想，應該有400人見過他。」疑暗示老公與多人出軌。她又在另一張照片下留言，暗指丈夫謊稱感染甲型流感被隔離，當日未有歸家，卻疑似去了偷歡。網民懷疑照片是黃靜茵找到丈夫偷食證據後，翻拍他人手機的畫面並嬲爆公開罪證，甚至有人懷疑男方偷情時也帶着小孩。另外，黃靜茵參演的《7人的逃脫》續集《7人的復活》將於下月播出。