暢所欲玄：立春八字 香港龍年運

一年之計在於春，立春為一年廿四節氣之始。立春這一刻的八字，可觀看一年的事物發展，給訊息我們於龍年作謀劃。香港、北京、上海、深圳，其立春八字一樣，但分析則不一樣了。香港、上海以財為用神，經濟為主。北京以官殺為用神，政治為主。深圳以食神傷官為用神，以創新為主。

甲辰、丙寅、戊戌、庚申，立春八字戊土為主，以水為財星，年時申辰拱水為財局，水局財局中虛，求財之始生於上年。上年立春八字食傷生財旺極而命主弱難勝任，所以上年經濟困難已有答案。今年財局中虛，也說明求財過程，流動力量不足，股市活躍度也是不足。

甲寅木為七殺艱難星，強而有力，而且生旺丙火梟印來奪食。食神為生財之源，在時柱旺而有力，證明香港人非常勤奮。但被七殺沖之，更有梟印來剋奪，所以香港人辛勤工作，經濟還是強差人意。

寅戌拱火局，火局印星為樓房，中虛之火局，也代表今年樓房流動力不足。申辰拱水財局，也是說明買賣樓房，其價值的方向在虛浮之中，升降之勢在牛皮當中。立春八字反映這樣的訊息，若然政府知曉，希望帶領香港人走出困難。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅