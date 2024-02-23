「魔鬼胸」蔚雨芯近日到了日本旅行，透過社交平台分享酒店房內跪在床上換衫露出內衣的片段，見她身手敏捷，隨手便脫去外套，豐滿上圍閃現眼前，性感撩人。網友落足眼力捕捉最美一刻，並留言：「太犯規了吧」、「引人遐想」。