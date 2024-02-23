演唱會開鑼在即 COLLAR着熱褲加操 Ivy So期待搞鬼

女團COLLAR將於下月舉行首個演唱會，對此她們積極健身，不惜在烈日下接受戶外訓練，而近期一劇接一劇的Ivy So笑指期待挑戰武打片，又自爆想拍偶像劇，也期待全隊一起拍恐怖片。

女團COLLAR將於下月在九龍灣舉行首次演唱會，對此她們積極鍛煉體能和操Fit身形，務求在演唱會當日以最佳狀態示人。成員Ivy So和Winka（陳泳伽）分別在社交網分享訓練情況，從相片中可見，COLLAR在烈日下到戶外接受訓練，她們齊齊以運動裝上陣，大騷纖腰、美腿，相當有活力。Ivy So開心地倒數演唱會開鑼的日子：「演唱會倒數30天。」Winka則說：「幸福感爆棚，演唱會就到啦！你哋緊唔緊張？」

想着校服拖手仔 另外，Ivy So近期擔任了兩部ViuTV劇集的女主角，她笑言期待下次可以挑戰更多不同類型的劇集：「好期待拍武打劇，吊威吔都好想嘗試。因為自己唔係好怕痛，所以唔驚會受傷，反而會覺得好玩！」又指想拍偶像劇，挑戰「學生Look」：「想着吓校服呀，拍吓拖，拖吓手仔個啲。相信粉絲都想睇到！」被問到如果COLLAR全員一齊拍劇會想嘗試甚麼題材？Ivy So笑說：「恐怖片，Gao（沈貞巧）最細膽，乜都驚，蟲同鬼都驚。」

Ivy So在劇集《飛黃騰達》中表現亮眼，令人印象深刻。