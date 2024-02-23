視帝之選 卡士乳酪攻港 陳豪做頭號VIP 掃貨唔使兩邊走

視帝陳豪事業家庭兩得意，全賴夫妻裏應外合同心經營，陳豪在家充當「護士」角色，小朋友任何頭暈身㷫由他照顧，他亦很支持太太繼續拍劇追夢，希望太太做時代女性。而回復單身的名模樂基兒，就忙於湊仔、無暇拍拖，坦言有兒子相陪不感到寂寞。

陳豪、樂基兒（Gaile）、丁子朗、堪輿學家麥玲玲、現役足球員陳肇鈞和前香港足球先生陳肇麒（陳七）昨日出席在灣仔舉行的「卡士乳酪登陸香港發布會」，陳豪與Gaile分享健康飲食心得，又即席用乳酪示範營養美點。陳豪現場獲邀成為卡士香港的001號VIP，表示一家人也很愛吃乳酪，知道品牌登陸香港，日後毋須一定要到內地掃貨，開心到尖叫。他受訪時稱太太陳茵媺（Aimee）每日堅持早上6時半起床為子女準備健康早餐，他笑謂在家中自己是一名「護士」，小朋友有任何損傷不適均由他照料，與太太分工合作。他透露正為新劇《執法者們》開工，跟太太拍拖旅行的計劃要延後，但保證今年內兌現，希望能享受一個長途旅行，有想過去非洲看動物，但為人父母後不會玩得過分，凡事會安全至上。他又指很支持太太繼續拍劇追夢，認為時代女性跟時代接軌十分重要。

樂基兒4歲囝囝超好動 至於定居印尼的Gaile前日專程來港出席活動，一身蜜糖膚色、狀態大勇的她，因很掛念香港美食，將多留兩天才走，她透露現年4歲的兒子很適應印尼當地的生活，喜愛大自然又十分活躍，年紀小小已愛玩衝浪、足球和籃球運動。她表示為湊仔而無閒拍拖，問到可有追求者？她笑謂：「行街都有人話我好靚嘅，有男有女讚，哈哈！（情人節有冇收花？）冇，不過囝囝送咗幅畫畀我。（唔寂寞？）唔會，好多時間畀咗小朋友，佢每晚陪我瞓唔會Lonely 。（唔想有個膊頭挨？）唔使，我自己會企直。」她又透露與名模Rosemary及朋友正籌備10月在印尼舉行瑜伽靜修營，主力由對方教授瑜伽，而她就加勤鍛煉及設計健康餐單，望提供一個既健康又能放鬆心情的靈修。