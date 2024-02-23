中娛星動：掀起「文旅消費風」 劉亦菲帶挈旅遊業 劇組獲巨額獎金

內地女星「神仙姐姐」劉亦菲去年主演的劇集於雲南取景，播出後成功推動當地旅遊業生意額，有關方面更向劇組追頒巨額獎金。她又獲阿聯酋首府阿布扎比以天價酬勞，力邀出任代言人推動當地旅遊業。

劉亦菲近年為推動旅遊業不遺餘力，先是去年初與李現主演的劇集《去有風的地方》大受歡迎，由於該劇於雲南大理的洱海及風陽邑名勝取景，成功令當地旅遊業生意額倍翻，並掀起一遍「文旅消費風」，單是緊接的農曆新年已錄得384億人民幣觀光收入，頓時登上熱搜，而去年尾有關方面更向劇組追頒200萬人民幣獎金（約222萬港元）。

天價推廣阿布扎比 劉亦菲去年9月更獲「全球最富有城市」阿布扎比邀請擔任代言人，在疫後推動旅遊業。她親身飛往當地拍攝旅遊景點，先後獲安排於沙漠騎駱駝，駕四驅車馳騁、欣賞賽車及接受媒體訪問等等，她事後分享短片到社交網，單是看影片已感受到行程緊湊及精彩，而她則形容此行是「一半海水、一半沙漠的浪漫。」

事隔不足半年，劉亦菲近日再飛往阿布扎比宣傳，繼續獲國賓級款待，甫抵埗已獲送上精美蛋榚。連日來開始有路透照於網上流出，不難推測她正與相關團隊四周走訪拍攝，不少粉絲聞訊大表雀躍，留言表示期待「早日看到成片」。由於有指當地運動員年前參加杭州亞運會時「手頭闊綽」，單是小費都給7萬，故劉亦菲今次出任代言人的酬勞引起討論，大部分人推測是天價。